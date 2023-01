Vide-greniers La Ferté Macé, 18 février 2023, La Ferté Macé .

Vide-greniers

salle Guy Rossolini La Ferté Macé Orne

2023-02-18 07:00:00 07:00:00 – 2023-02-19 18:00:00 18:00:00

La Ferté Macé

Orne

Evénement organisé au profit du Téléthon et de la ligue contre le cancer/Animation ville

restauration et buvette sur place

entrée gratuite

pour les exposants : 2 € le mètre en intérieur et 1 € le mètre en extérieur)

+33 6 71 72 13 10

La Ferté Macé

