2022-10-16

A la salle polyvalente, toute la journée

Sur réservation, 2€ le mètre linéaire, buvette, sandwichs, crêpes sur place L’association « La Clé » organise un vide-greniers : débarrassez vos greniers, triez votre garde-robe mais aussi marché du coin, apportez vos fruits, légumes, confitures, … La Courtine La Courtine

