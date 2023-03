Vide-greniers La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron Catégories d’Évènement: La chapelle-sur-aveyron

Loiret

Vide-greniers, 11 juin 2023, La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron. Vide-greniers La Chapelle-sur-Aveyron Loiret

2023-06-11 – 2023-06-11 La Chapelle-sur-Aveyron

Loiret La Chapelle-sur-Aveyron Vide-greniers au stade, buvette et restauration sur place, organisé par l’association « Fêtes & Traditions Châtillonnaises ». Vide-greniers bardin.jeanmichel45@orange.fr +33 6 74 32 86 55 Pixabay

La Chapelle-sur-Aveyron

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: La chapelle-sur-aveyron, Loiret Autres Lieu La Chapelle-sur-Aveyron Adresse La Chapelle-sur-Aveyron Loiret Ville La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron Departement Loiret Lieu Ville La Chapelle-sur-Aveyron

La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-sur-aveyron la chapelle-sur-aveyron/

Vide-greniers 2023-06-11 was last modified: by Vide-greniers La Chapelle-sur-Aveyron 11 juin 2023 La chapelle-sur-aveyron La Chapelle-sur-Aveyron Loiret Loiret

La Chapelle-sur-Aveyron La Chapelle-sur-Aveyron Loiret