VIDE GRENIERS LA BAULE PÉTANQUE La Baule-Escoublac, 22 mai 2022, La Baule-Escoublac. VIDE GRENIERS LA BAULE PÉTANQUE Place des Salines Au boulodrome La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique 150 exposants

Buvette, grillades, frites et gâteaux… Parking à proximité et toilette sur place. rene.gerwig44@gmail.com +33 6 60 48 98 69 http://club.quomodo.com/labaule-petanque 150 exposants

