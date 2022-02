Vide-greniers & jardins en fête. Plouha, 12 mai 2022, Plouha.

Vide-greniers & jardins en fête. Route de Pludual Chapelle St-Laurent Plouha

2022-05-12 08:00:00 – 2022-05-12 18:00:00 Route de Pludual Chapelle St-Laurent

Plouha Côtes d’Armor

Vide-greniers et vente de plantes organisés par les Compagnons de Saint Laurent, autour de la chapelle de Saint-Laurent au profit de la rénovation de celle-ci.

Pas de vente alimentaire.

Restauration sur place : vente de gâteaux, riz au lait, crêpes, café, chocolat et thé.

Renseignements et inscriptions au 06 73 88 64 11 ou 02 96 16 41 05.

