Vide Greniers – Ici Mayotte Biscarrosse, 3 avril 2022, Biscarrosse. Vide Greniers – Ici Mayotte Lieu-dit le moulin d'Enchon Camping Mayottes Biscarrosse

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

L'association Ici Mayotte vous invite à son vide grenier au Camping Mayotte de 8h à 18h ! Restauration sur place. Ce vide greniers est réservé aux particuliers.

Lieu-dit le moulin d'Enchon Camping Mayottes Biscarrosse

