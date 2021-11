Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470, Hombourg-Haut VIDE GRENIERS Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: 57470

Hombourg-Haut

VIDE GRENIERS Hombourg-Haut, 7 novembre 2021, Hombourg-Haut. VIDE GRENIERS Espace De WENDEL 10 rue du Stade Hombourg-Haut

2021-11-07 07:00:00 07:00:00 – 2021-11-07 Espace De WENDEL 10 rue du Stade

Hombourg-Haut 57470 Hombourg-Haut Organisé par Les Vétérans Foot Hombourg. Entrée libre dès 7h00. En cas de météo favorable, l’association proposera des emplacements en extérieur, moyennant 1 euros le mètre linéaire. Se renseigner directement sur place auprès des organisateurs.

Possibilités de se restaurer toute la journée +33 6 48 81 93 34 @valisette

Espace De WENDEL 10 rue du Stade Hombourg-Haut

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 57470, Hombourg-Haut Autres Lieu Hombourg-Haut Adresse Espace De WENDEL 10 rue du Stade Ville Hombourg-Haut lieuville Espace De WENDEL 10 rue du Stade Hombourg-Haut