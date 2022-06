VIDE-GRENIERS Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

VIDE-GRENIERS Herbignac, 28 août 2022

Route d'Assérac Herbignac

2022-08-28 09:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Route d'Assérac Aire du Pré-Grasseur

Herbignac

Loire-Atlantique L’association Sol Her-Bu organise son vide-grenier de 9h à 18h au Pré Grasseur (route d’Assérac). Réservé aux particuliers.

L'association Sol Her-Bu organise son vide-grenier de 9h à 18h au Pré Grasseur (route d'Assérac). Réservé aux particuliers.

Restauration sur place. rotoux@orange.fr +33 6 62 24 92 69

Route d'Assérac Aire du Pré-Grasseur Herbignac

