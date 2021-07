Herbignac Herbignac 44410, Herbignac VIDE-GRENIERS Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: 44410

Herbignac

VIDE-GRENIERS Herbignac, 22 août 2021-22 août 2021, Herbignac. VIDE-GRENIERS 2021-08-22 – 2021-08-22 Rue du Mès Pompas

Herbignac 44410 L’association ’’Sauvons l’église de pompas’’ organise un vide-greniers, réservé aux particuliers. Buvette/restauration sur place et tombola. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. sauvonsleglisedepompas@gmail.com +33 6 82 07 29 87 L’association ’’Sauvons l’église de pompas’’ organise un vide-greniers, réservé aux particuliers. Buvette/restauration sur place et tombola. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44410, Herbignac Étiquettes évènement : Autres Lieu Herbignac Adresse Rue du Mès Pompas Ville Herbignac lieuville 47.4085#-2.35439