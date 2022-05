VIDE-GRENIERS Hayange Hayange Catégories d’évènement: Hayange

Moselle

VIDE-GRENIERS Hayange, 15 mai 2022, Hayange. VIDE-GRENIERS PLACE ST JEAN MPT Boris Vian Hayange

2022-05-15 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 PLACE ST JEAN MPT Boris Vian

Hayange Moselle Hayange Vente au déballage d’objets personnels et usagers, réservé aux particuliers, réservation obligatoire auprès de la MJC Boris VIAN HAYANGE LE KONACKER.

Tarif exposant : 2 € le mètre linéaire, prévoir 5 € pour frais de ménage (si emplacement propre la caution est rendue à votre départ).

Fête de quartier, animations et restaurations diverses +33 3 82 84 70 82 http://www.mjckonacker.com/ MJC MPT BORIS VIAN

PLACE ST JEAN MPT Boris Vian Hayange

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hayange, Moselle Autres Lieu Hayange Adresse PLACE ST JEAN MPT Boris Vian Ville Hayange lieuville PLACE ST JEAN MPT Boris Vian Hayange Departement Moselle

Hayange Hayange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hayange/

VIDE-GRENIERS Hayange 2022-05-15 was last modified: by VIDE-GRENIERS Hayange Hayange 15 mai 2022 Hayange Moselle

Hayange Moselle