Guiclan Guiclan Finistère, Guiclan Vide-greniers Guiclan Guiclan Catégories d’évènement: Finistère

Guiclan

Vide-greniers Guiclan, 5 septembre 2021, Guiclan. Vide-greniers 2021-09-05 – 2021-09-05 Salle omnisports Radennec

Guiclan Finistère Guiclan Exposant : 3.50 € le mètre linéaire. Restauration sur place. Entrée : 1,50 € + de 12ans. Pass sanitaire ou test négatif – 48h et masque obligatoire. mamabullesvidegrenier@laposte.net +33 6 66 91 92 86 Exposant : 3.50 € le mètre linéaire. Restauration sur place. Entrée : 1,50 € + de 12ans. Pass sanitaire ou test négatif – 48h et masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guiclan Autres Lieu Guiclan Adresse Salle omnisports Radennec Ville Guiclan lieuville 48.55353#-3.97559