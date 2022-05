Vide-greniers Gignac Gignac Catégories d’évènement: 46600

Gignac 46600 L’association Lo Patrimòni organise un vide-greniers sur le site du moulin à vent de Gignac. Il sera à l’occasion ouvert à la visite et il fera de la farine. Animations et restauration sur place. +33 6 85 66 89 81 DR

