Vide-greniers Gaël Gaël Catégories d’évènement: Gaël

Ille-et-Vilaine

Vide-greniers Gaël, 3 avril 2022, Gaël. Vide-greniers Gaël

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Gaël Ille-et-Vilaine Gaël Vide-greniers organisé par l’espace de vie sociale “CSF Médréac”.

L’accueil des exposants se fera à partir de 6h.

Inscriptions obligatoires auprès de l’espace de vie sociale.

Petite restauration sur place. paulinejolais.evs@gmail.com Vide-greniers organisé par l’espace de vie sociale “CSF Médréac”.

L’accueil des exposants se fera à partir de 6h.

Inscriptions obligatoires auprès de l’espace de vie sociale.

Petite restauration sur place. Gaël

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Détails Catégories d’évènement: Gaël, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Gaël Adresse Ville Gaël lieuville Gaël Departement Ille-et-Vilaine

Gaël Gaël Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gael/

Vide-greniers Gaël 2022-04-03 was last modified: by Vide-greniers Gaël Gaël 3 avril 2022 Gaël ille-et-vilaine

Gaël Ille-et-Vilaine