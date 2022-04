Vide-greniers : Fontenai-sur-Orne Écouché-les-Vallées, 1 mai 2022, Écouché-les-Vallées.

Vide-greniers : Fontenai-sur-Orne Salle polyvalente Fontenai sur Orne Écouché-les-Vallées

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Salle polyvalente Fontenai sur Orne

Écouché-les-Vallées Orne Écouché-les-Vallées

Organisé par le comité d’animation et des loisirs, pour la plus grande joie de tous les amateurs et aussi des organisateurs.

Toute la journée, saucisses grillées, buvette…

+33 6 84 97 39 80

Salle polyvalente Fontenai sur Orne Écouché-les-Vallées

