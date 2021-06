Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Vide-greniers / Foire aux puces de La Clarté Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Le comité des fêtes de La Clarté organise son vide-grenier à l’espace Gabi Ollivier de 8h à 19h. Restauration sur place (crêpes, buvette…) dans le respect des règles sanitaires. Pour les exposants, pré-inscription obligatoire par mail: contact@animation-laclarte.com ou 07 82 14 62 23

