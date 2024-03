VIDE-GRENIERS & FOIRE ARTISANALE Merville, dimanche 5 mai 2024.

VIDE-GRENIERS & FOIRE ARTISANALE Merville Haute-Garonne

Venez chiner, et faire de bonnes affaires !

Le Foyer Rural vous donne rendez-vous au cœur du village, pour son vide-greniers, doublé de sa foire artisanale. Une solution de restauration vous sera proposée sur-place, ainsi que de nombreuses animations au cours de la journée, et une tombola gratuite et pour tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

CENTRE-VILLE

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie

L’événement VIDE-GRENIERS & FOIRE ARTISANALE Merville a été mis à jour le 2024-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE