Vide-greniers rue d’Arthelon —————————- ### Samedi 18 septembre de 9h à 18h ### Le traditionnel vide-greniers de la rue d’Arthelon, organisé par l’association de quartier Fleury Arthelon, aura lieu cette année le SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 9h à 18h. Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs et les exposants. Pas de buvette ni d’animation eu égard aux conditions sanitaires demandées par la Préfecture.

