Vide-greniers – Festival Cap Couleurs Mairie de quartier Nantes-Chantenay, 15 mai 2022, Nantes. 2022-05-15 Autour de la mairie de Chantenay, Place de la Liberté, rue de la Constitution

Horaire : 06:00 19:00

Gratuit : non Autour de la mairie de Chantenay, Place de la Liberté, rue de la Constitution 300 exposants. Un festival et un vide-greniers proposés par les associations Main dans la Main Bonamateke et Africa Tambours. Au profit de l’envoi d’un container pour le Cameroun. Prix d’un emplacement : 10 € pour 2,50 m 1,50 mRéservation d’un emplacement au 07 69 89 81 23 Mairie de quartier Nantes-Chantenay Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/ contact@mairie-nantes.fr

