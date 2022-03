Vide-greniers et vide-poussette Lavergne Lavergne Catégories d’évènement: Lavergne

Lot-et-Garonne

Vide-greniers et vide-poussette Lavergne, 3 avril 2022, Lavergne. Vide-greniers et vide-poussette Salle des fêtes Capeyrou Lavergne

2022-04-03 – 2022-04-03 Salle des fêtes Capeyrou

Lavergne Lot-et-Garonne EUR 2 2 Venez nombreux au vide-greniers / vide-poussettes organisé par l’association des parents d’élèves de Lavergne “ASCOOPELAV”.

Salle des fêtes Capeyrou Lavergne

