Durnes Doubs Durnes EUR 2 Venez nombreux au vide-greniers et troc de plantes ! Buvette et petite restauration toute la journée.

Repas sous chapiteau le midi sans réservation.

Exposition de véhicules anciens. comanimdurnes@orange.fr +33 3 81 21 95 15 Venez nombreux au vide-greniers et troc de plantes ! Buvette et petite restauration toute la journée.

