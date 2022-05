Vide-greniers et troc de plantes à Limogne Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Vide-greniers et troc de plantes à Limogne Limogne-en-Quercy, 22 mai 2022

Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy 5 EUR 5 Durant toute la journée, l’APE proposera à boire et à manger autour d’un snack-buvette, au menu “galettes-saucisses-frites” et autres douceurs. L’APE de l’école publique des Grèzes organise un vide-greniers et un troc de plantes.

Venez nombreux et en famille +33 9 52 76 81 00 Durant toute la journée, l’APE proposera à boire et à manger autour d’un snack-buvette, au menu “galettes-saucisses-frites” et autres douceurs. APE école publique les Grèzes

