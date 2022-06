Vide-greniers et troc aux plantes Souillac Souillac Catégories d’évènement: 46200

Souillac

Vide-greniers et troc aux plantes Souillac, 11 juin 2022, Souillac. Vide-greniers et troc aux plantes Jardins familiaux 82 impasse de la Pomme Souillac

2022-06-11 08:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 Jardins familiaux 82 impasse de la Pomme

Souillac 46200 Les jardins familiaux de Souillac organisent leur vide-greniers et troc aux plantes. Site ombragé sur le parking de Quercyland. Buvette. Respas paëlla, formage et dessert pour 12 €. +33 6 30 44 82 16 Jardins familiaux 82 impasse de la Pomme Souillac

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 46200, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Jardins familiaux 82 impasse de la Pomme Ville Souillac lieuville Jardins familiaux 82 impasse de la Pomme Souillac Departement 46200

Souillac Souillac 46200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/

Vide-greniers et troc aux plantes Souillac 2022-06-11 was last modified: by Vide-greniers et troc aux plantes Souillac Souillac 11 juin 2022 46200 Souillac

Souillac 46200