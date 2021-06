Eymet Eymet Dordogne, Eymet Vide-greniers et soirée paëlla Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Vide-greniers et soirée paëlla Eymet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Eymet. Vide-greniers et soirée paëlla 2021-07-03 08:00:00 – 2021-07-03 02:00:00 Stade de rugby Lieu-dit La Gravette

Eymet Dordogne EUR 15 15 L’A.S.Eymet rugby vous propose une journée vide-greniers à partir de 8h avec buvette et restauration.

À partir de 14h, venez participer à des jeux et animations sur le stade pour petites et grands : jeux aquatiques, force basque, jeux traditionnels, animations diverses…

À 20h , un repas paëlla vous sera proposé (uniquement sur réservation). Pensez à porter vos couverts. Horaire de fermeture susceptible de modification en fonction des contraintes sanitaires en vigueur les 3 & 4 juillet.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Étiquettes évènement : Autres Lieu Eymet Adresse Stade de rugby Lieu-dit La Gravette Ville Eymet lieuville 44.66418#0.38992