Vide-greniers et Randonnées Saint-Saud-Lacoussière, 26 mai 2022, Saint-Saud-Lacoussière. Vide-greniers et Randonnées Saint-Saud-Lacoussière

2022-05-26 – 2022-05-26

Prix emplacement : 5€. Départ randonnées 9h : pédestre 9 et 13 km, VTT 15 et 35 km. Restauration rapide sur place. 12h : apéritif offert par la municipalité. Organisés par le Comité des Fêtes

