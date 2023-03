Vide-greniers et Produits Régionaux Rue des Caves Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lafitte-sur-Lot

Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot 1.5 1.5 EUR Vide-greniers et Produits Régionaux organisé par « Les Amis du Patrimoine Lafittois ».

– Restauration & Buvette sur place.

– Tombola.

– Inscriptions : 06.65.30.96.62 Vide-greniers et Produits Régionaux. +33 6 65 30 96 62 Les Amis du Patrimoine Lafittois Les Amis du Patrimoine Lafittois

