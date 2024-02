Vide-greniers et Produits Régionaux Rue des Caves Lafitte-sur-Lot, dimanche 10 mars 2024.

Vide-greniers et Produits Régionaux organisé par « Les Amis du Patrimoine Lafittois ».

– Restauration & Buvette sur place (Apportez vos assiettes et couverts).

– Tombola.

– Inscriptions par téléphone. 1.5 1.5 EUR.

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Rue des Caves Place de l’Église

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-greniers et Produits Régionaux Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Val de Garonne