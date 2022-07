Vide-greniers et marché de producteurs Saint-Laurs Saint-Laurs Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vide-greniers et marché de producteurs Saint-Laurs, 30 juillet 2022, Saint-Laurs. Vide-greniers et marché de producteurs

Bourg Saint-Laurs Deux-Sèvres

2022-07-30 06:00:00 – 2022-07-30 18:00:00 Saint-Laurs

Deux-Sèvres Saint-Laurs EUR Organisé par Sports et Loisirs.

Vente d’articles d’occasion, ouvert aux particuliers et aux professionnels. Marché de producteurs autour de la place Verte. Moules-frites géant le midi. Organisé par Sports et Loisirs.

