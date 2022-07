Vide-greniers et marché de producteurs Astaillac Astaillac AstaillacAstaillac Catégories d’évènement: Astaillac Astaillac

Corrèze

Vide-greniers et marché de producteurs Astaillac Astaillac, 23 juillet 2022, AstaillacAstaillac. Vide-greniers et marché de producteurs Place Marius Lescure

Astaillac Corrèze Astaillac

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23 22:00:00 22:00:00 Astaillac

Corrèze Place Marius Lescure Astaillac Corrèze Astaillac Le Comité des Fêtes organise un vide-greniers du soir, ainsi qu’un marché de producteurs. Buvette et restauration rapide sur place. Place Marius Lescure Astaillac Astaillac

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Astaillac Astaillac, Corrèze Autres Lieu Astaillac Astaillac Adresse Astaillac Corrèze Astaillac Ville AstaillacAstaillac lieuville Place Marius Lescure Astaillac Astaillac Departement Corrèze

Astaillac Astaillac AstaillacAstaillac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/astaillacastaillac/

Vide-greniers et marché de producteurs Astaillac Astaillac 2022-07-23 was last modified: by Vide-greniers et marché de producteurs Astaillac Astaillac Astaillac Astaillac 23 juillet 2022 Astaillac Corrèze

AstaillacAstaillac Corrèze