La rue Baugier sera le théatre d'un vide-greniers, dimanche 15 mai. Le rendez-vous est organisé par l'Association du quartier du Port qui enregistrera les inscriptions à partir du 2 mai, dans le magasin Art de vie, au 2 rue Baugier (9 euros les 3 mètres). Le vide-greniers sera couplé à un marché de l'art animé par la Galerie nomade 79.

+33 6 08 97 23 95

