VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL DE MORANNES Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: 49640

Morannes sur Sarthe-Daumeray

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL DE MORANNES Morannes sur Sarthe-Daumeray, 3 juillet 2022, Morannes sur Sarthe-Daumeray. VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL DE MORANNES chemin de la Pelouse Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray

2022-07-03 06:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 chemin de la Pelouse Morannes

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Environ 150 exposants sont attendus chemin de la Pelouse, face à l’EHPAD. L’accueil des exposants se fera dès 6h30 et la voiture pourra rester sur le stand, 2€ le mètre linéaire. Cette manifestation gratuite pour le public, se déroulera de 8h30 à 18h avec buvette et restauration sur place.

L’animation sera assurée par la banda de l’Union Morannaise. Les vide-greniers sont de retour ! Environ 150 exposants sont attendus chemin de la Pelouse, face à l’EHPAD. L’accueil des exposants se fera dès 6h30 et la voiture pourra rester sur le stand, 2€ le mètre linéaire. Cette manifestation gratuite pour le public, se déroulera de 8h30 à 18h avec buvette et restauration sur place.

L’animation sera assurée par la banda de l’Union Morannaise. chemin de la Pelouse Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 49640, Morannes sur Sarthe-Daumeray Autres Lieu Morannes sur Sarthe-Daumeray Adresse chemin de la Pelouse Morannes Ville Morannes sur Sarthe-Daumeray lieuville chemin de la Pelouse Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray Departement 49640

Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morannes-sur-sarthe-daumeray/

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL DE MORANNES Morannes sur Sarthe-Daumeray 2022-07-03 was last modified: by VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL DE MORANNES Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 3 juillet 2022 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640