Vide-greniers et Fête de la fraise Clairac Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Lot-et-Garonne

Vide-greniers et Fête de la fraise Clairac, 5 juin 2022, Clairac. Vide-greniers et Fête de la fraise Place Viçoze Avenue des Déportés Clairac

2022-06-05 – 2022-06-05 Place Viçoze Avenue des Déportés

Clairac Lot-et-Garonne – Vide-greniers et Marché de la Fraise.

– Restauration sur place le midi. Vide-greniers et Marché de la Fraise. +33 6 30 92 97 84 – Vide-greniers et Marché de la Fraise.

– Restauration sur place le midi. Comité des Fêtes de Clairac

Place Viçoze Avenue des Déportés Clairac

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Clairac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Clairac Adresse Place Viçoze Avenue des Déportés Ville Clairac lieuville Place Viçoze Avenue des Déportés Clairac Departement Lot-et-Garonne

Clairac Clairac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairac/

Vide-greniers et Fête de la fraise Clairac 2022-06-05 was last modified: by Vide-greniers et Fête de la fraise Clairac Clairac 5 juin 2022 Clairac Lot-et-Garonne

Clairac Lot-et-Garonne