Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou 2 EUR Venez flâner et acheter au vide-greniers de Châteauneuf-sur-Sarthe organisé par le Basket Club Castelneuvien, de 9h à 18h. Un concours de pétanque en doublette sera également proposé à partir de 10h30. Sur place : saucisses, frites, sandwich et boissons.

RDV dimanche 12 juin 2022 à Châteauneuf-sur-Sarthe pour profiter d’une journée en plein-air. Vide-greniers et concours de pétanque vous sont proposés le dimanche 28 juin 2022 au complexe sportif de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou) videgrenierbcc@gmail.com http://club.quomodo.com/basketclubcastelneuvien Venez flâner et acheter au vide-greniers de Châteauneuf-sur-Sarthe organisé par le Basket Club Castelneuvien, de 9h à 18h. Un concours de pétanque en doublette sera également proposé à partir de 10h30. Sur place : saucisses, frites, sandwich et boissons.

