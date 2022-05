Vide-greniers et brocante à Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Vide-greniers et brocante à Limogne-en-Quercy
Stade de foot Amicale des sapeurs-pompiers de Limogne
Limogne-en-Quercy

2022-05-08

Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy Petit-déjeuner aux tripoux à partir de 8h00.

Buvette et restauration sur place. Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Limogne Petit-déjeuner aux tripoux à partir de 8h00.

Buvette et restauration sur place. Isabelle Mazet

Stade de foot Amicale des sapeurs-pompiers de Limogne
Limogne-en-Quercy

