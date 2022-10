Vide-greniers et bourse aux jouets Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-11-13 08:00:00 – 2022-11-13 17:00:00 Monflanquin

Lot-et-Garonne Monflanquin Récré-actions organise un vide-greniers et une bourse aux jouets au gymnase de Coulon. Buvette et restauration sur place. Récré-actions organise un vide-greniers et une bourse aux jouets au gymnase de Coulon. Buvette et restauration sur place. +33 6 95 17 38 66 ©yavdat

