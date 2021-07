Équilly Équilly Équilly, Manche Vide-greniers Équilly Équilly Catégories d’évènement: Équilly

Manche

Vide-greniers Équilly, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Équilly. Vide-greniers 2021-09-05 07:00:00 – 2021-09-05 17:00:00 Route de Mesnil Rogues Eglise

Équilly Manche Équilly Vide-greniers d’Equilly et exposition photos par le Club Photo du Pays Granvillais. Restauration sur place – parking – commodité sur place. Gratuit pour les visiteurs.

aepe.assos@outlook.com +33 7 57 06 64 52

