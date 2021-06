Ennezat Ennezat Ennezat, Puy-de-Dôme Vide-greniers Ennezat Ennezat Catégories d’évènement: Ennezat

Puy-de-Dôme

Vide-greniers Ennezat, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Ennezat. Vide-greniers 2021-07-04 07:00:00 07:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 17:00:00

Ennezat Puy-de-Dôme Ennezat Vide-greniers avec animations, dont musicale avec Chris et Isa.

Organisé par le Comité des Fêtes d’Ennezat. cdfenza63720@gmail.com +33 6 11 76 42 90 dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

Détails Catégories d’évènement: Ennezat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ennezat Adresse Ville Ennezat lieuville 45.89846#3.22738