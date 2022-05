Vide-greniers en musique Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues

Corrèze

Vide-greniers en musique Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, 15 mai 2022, Bort-les-OrguesBort-les-Orgues. Vide-greniers en musique Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

2022-05-15 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-15

Bort-les-Orgues Corrèze Corrèze Bort-les-Orgues A partir de 7h salle Jean Moulin, Grand Hall

Emplacement sur réservation, 2€ le mètre. Buvette et restauration sur place L’association Sweet Lake organise un vide-greniers tout en musique. Venez faire des bonnes affaires en musique: claquettes, chant et pleins d’autres surprises animeront le vide-greniers tout au long de la journée. A partir de 7h salle Jean Moulin, Grand Hall

Emplacement sur réservation, 2€ le mètre. Buvette et restauration sur place Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues, Corrèze Autres Lieu Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Adresse Ville Bort-les-OrguesBort-les-Orgues lieuville Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Departement Corrèze

Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bort-les-orguesbort-les-orgues/

Vide-greniers en musique Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers en musique Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 15 mai 2022 Bort-les-Orgues Corrèze

Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrèze