2022-05-21 07:30:00 – 2022-05-21 18:30:00

Préfailles Loire-Atlantique Buvette et restauration sur place.

Tarif : 8€ les 2m² Le Village Vacances Le Soleil de Jade*** vous propose un vide-grenier pour donner une seconde vie à nos objets.

Retrouvez également des producteurs locaux, desactivités sportives, et un atelier éco-responsable. info@soleildejade.com +33 2 40 21 60 23 Buvette et restauration sur place.

