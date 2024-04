Vide-greniers du quartier Graslin Place Graslin Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 09:00 – 18:00

Gratuit : non

Le dimanche 14 avril 2024 de 9h à 18h, Plein Centre, l’association des commerçants et artisans du centre-villede Nantes, organise la 10e édition de son traditionnel vide-greniers du quartier Graslin.Cette année, le vide-greniers s’agrandit, avec plus de 200 stands qui s’installeront dans les rues Jean-JacquesRousseau, Crébillon, Santeuil, Suffren, Grétry et maintenant également dans les rues Boileau et Contrescarpe.La journée est entièrement dédiée à la déambulation. À vous de chiner pour découvrir des objets, livres, jouets,vêtements, maroquinerie, bijoux, entre autres, 100 % vintage et de seconde main.

Place Graslin Centre Ville Nantes 44000