Gourdon Lot De 08h à 18h :

Un vide-greniers sera organisé tout au long de la journée.

De 14h30 à 17h30 :

Nombreuses animations proposées aux enfants.

Fouiller, chiner, trouver la perle rare !!! Venez passer un bon moment au Vide-greniers du Printemps au bord du lac d'Écoute s'il pleut , organisé dans le cadre de la Fête du Printemps. creche-ecoutesiljoue@orange.fr +33 5 65 41 35 33

Vente de crèpes, boissons et grande Tombola

