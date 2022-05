Vide-greniers du Lac du “Gros Cailloux”. Lac du “Gros Cailloux” Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Grand vide-greniers champêtre —————————– ### L’Amicale des Employés Communaux d’Ingrandes-Sur-Vienne a le plaisir d’organiser son 6ème vide-greniers sur le site du Lac du “Gros Cailloux”. ### Espace vert de 2ha avec possibilité de restauration sur site.

1,50€/m avec 4m minimum pour les exposants – Gratuit pour le public

Vide-greniers convivial et champêtre organisé par l'Amicale des Employés Communaux d'Ingrandes-Sur-Vienne. Lac du "Gros Cailloux" Lieu-dit L'Eclaine Ingrandes

