Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Argelès-Gazost Argelès-Gazost
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Argelès-Gazost, 12 juin 2022, Argelès-Gazost.
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost
2022-06-12 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00 Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST
Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Sur place, buvette et snack.
Vide-greniers organisé par le club de judo du Lavedan.
judoclublavedan@gmail.com
Sur place, buvette et snack.
Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost
dernière mise à jour : 2022-03-28 par