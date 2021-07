Vide-greniers du Hand Mios, 7 août 2021, Mios.

Vide-greniers du Hand 2021-08-07 – 2021-08-07 Parc Birabeille Allée de la Plage

Mios Gironde

Le club US Mios-Biganos Handball et ses supporters organisent le 7 août à partir de 9h, un VIDE-GRENIERS

dans le Parc Birabeille.

Buvette, restauration et petit déjeuner aux tripes sur place

Le club US Mios-Biganos Handball et ses supporters organisent le 7 août à partir de 9h, un VIDE-GRENIERS

dans le Parc Birabeille.

Buvette, restauration et petit déjeuner aux tripes sur place

+33 6 09 65 65 31

Le club US Mios-Biganos Handball et ses supporters organisent le 7 août à partir de 9h, un VIDE-GRENIERS

dans le Parc Birabeille.

Buvette, restauration et petit déjeuner aux tripes sur place

Vide-greniers du Hand

dernière mise à jour : 2021-07-25 par