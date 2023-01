Vide-greniers du Grâces Twirling Club Grâces Grâces Grâces Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Grâces

Vide-greniers du Grâces Twirling Club Grâces, 5 février 2023, Grâces Grâces. Vide-greniers du Grâces Twirling Club 4 Place André Bardoux Salle Omnisports Grâces Côtes-d’Armor Salle Omnisports 4 Place André Bardoux

2023-02-05 08:00:00 – 2023-02-05 18:00:00

Salle Omnisports 4 Place André Bardoux

Grâces

Côtes-d’Armor Grâces Le Grâces twirling Club organise son vide-greniers annuel. Restauration sur place. Réservation obligatoire pour les exposants 3€/ml. Venez nombreux ! gracestwirlingclub22@orange.fr +33 6 75 37 04 85 Salle Omnisports 4 Place André Bardoux Grâces

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Grâces Autres Lieu Grâces Adresse Grâces Côtes-d'Armor Salle Omnisports 4 Place André Bardoux Ville Grâces Grâces lieuville Salle Omnisports 4 Place André Bardoux Grâces Departement Côtes-d'Armor

Grâces Grâces Grâces Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graces-graces/

Vide-greniers du Grâces Twirling Club Grâces 2023-02-05 was last modified: by Vide-greniers du Grâces Twirling Club Grâces Grâces 5 février 2023 4 Place André Bardoux Salle Omnisports Grâces Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Grâces Grâces, Côtes d'Armor

Grâces Grâces Côtes-d'Armor