Vide-Greniers du Festival Chamboultout Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22000

Saint-Brieuc

Vide-Greniers du Festival Chamboultout Saint-Brieuc, 10 juillet 2022, Saint-Brieuc. Vide-Greniers du Festival Chamboultout Rues piétonnes Centre-Ville Saint-Brieuc

2022-07-10 – 2022-07-10 Rues piétonnes Centre-Ville

Saint-Brieuc 22000 Le vide-greniers du festival Chamboultout est fait pour que tout le monde puisse y participer.

Si vous êtes un particulier, que vous résidez ou non dans la ville de Saint-Brieuc, vous pouvez vous inscrire.

Des emplacements dans les rues piétonnes du centre-ville vous seront octroyés. Lors de cette journée il y aura des animations, de la musique et de la restauration! +33 2 96 68 42 13 https://www.boutik-co.fr/ Le vide-greniers du festival Chamboultout est fait pour que tout le monde puisse y participer.

Si vous êtes un particulier, que vous résidez ou non dans la ville de Saint-Brieuc, vous pouvez vous inscrire.

Des emplacements dans les rues piétonnes du centre-ville vous seront octroyés. Lors de cette journée il y aura des animations, de la musique et de la restauration! Rues piétonnes Centre-Ville Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 22000, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Rues piétonnes Centre-Ville Ville Saint-Brieuc lieuville Rues piétonnes Centre-Ville Saint-Brieuc Departement 22000

Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Vide-Greniers du Festival Chamboultout Saint-Brieuc 2022-07-10 was last modified: by Vide-Greniers du Festival Chamboultout Saint-Brieuc Saint-Brieuc 10 juillet 2022 22000 saint-brieuc

Saint-Brieuc 22000