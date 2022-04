Vide-greniers du FCQB à Lhospitalet Lhospitalet Lhospitalet Catégories d’évènement: Lhospitalet

Lot

Vide-greniers du FCQB à Lhospitalet Lhospitalet, 24 avril 2022, Lhospitalet. Vide-greniers du FCQB à Lhospitalet Stade Municipal Croix Basse Lhospitalet

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 Stade Municipal Croix Basse

Lhospitalet Lot 2 EUR 2 40 exposants maximum. Installation à partir de 7h00.

Buvette et restauration sur place.

Pas de solution de repli en cas de pluie Le Football Club Quercy Blanc organise son vide-greniers au stade municipal de Lhospitalet. +33 6 84 19 34 06 40 exposants maximum. Installation à partir de 7h00.

Buvette et restauration sur place.

Pas de solution de repli en cas de pluie FCQB

Stade Municipal Croix Basse Lhospitalet

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lhospitalet, Lot Autres Lieu Lhospitalet Adresse Stade Municipal Croix Basse Ville Lhospitalet lieuville Stade Municipal Croix Basse Lhospitalet Departement Lot

Lhospitalet Lhospitalet Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhospitalet/

Vide-greniers du FCQB à Lhospitalet Lhospitalet 2022-04-24 was last modified: by Vide-greniers du FCQB à Lhospitalet Lhospitalet Lhospitalet 24 avril 2022 l'Hospitalet Lot

Lhospitalet Lot