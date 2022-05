Vide-greniers du FC Gommenec’h Gommenec’h, 8 mai 2022, Gommenec'h.

Vide-greniers du FC Gommenec’h rue Fontaine Saint-Guy Salle des fêtes Gommenec’h

2022-05-08 – 2022-05-08 rue Fontaine Saint-Guy Salle des fêtes

Gommenec’h Côtes d’Armor Gommenec’h

Les footballeurs du FC Gommenec’h vous donnent l’occasion de vider caves et greniers lors leur brocante annuelle qui se déroulera au sein de la salle polyvalente de Gommenec’h ainsi qu’à l’extérieur.

Buvette et restauration possible sur place pour les visiteurs et exposants.

Les réservations peuvent s’effectuer par téléphone ou bien directement sur Facebook en envoyant un message sur la page ! Arrivée des exposants à partir de 7h.

On vous attend nombreux !

