Vide-Greniers du Dégagnazès Peyrilles

Peyrilles

Vide-Greniers du Dégagnazès 2021-09-11

Peyrilles Lot Peyrilles Vide grenier toute la journée

15h : Pétanque en doublettes

18h30 Apéro Bandas avec Gérard Gouny

19h : marché gourmand Venez chiner, vous amuser et déguster les produits du terroir Vide grenier toute la journée

19h : marché gourmand

Peyrilles