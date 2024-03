Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun, dimanche 13 octobre 2024.

Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par le Cyclo club de Lauzun. Choix de l’emplacement en intérieur ou en extérieur avec possibilité de garder son véhicule près du stand. Buvette et restauration rapide sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 06:00:00

fin : 2024-10-13

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais Lauzun a été mis à jour le 2024-03-11 par OT du Pays de Lauzun