Place René Gillet Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Rendez-vous Place René Gillet.

Le vide-greniers aura lieu de 8h à 18h.

Sandwichs et buvette sur place.

2,50 € le mètre.

Inscriptions auprès du Comité des Fêtes: 06 88 07 03 97 – mariejoebeauzetier@wanadoo.fr Vide-greniers et vide-dressing organisés par le Comité des Fêtes d’Aixe-sur-Vienne dans le cadre de la Fête Foraine qui aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 mai.

